Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Traffico merci, Comuni lombardi preoccupati 10 febbraio 2018 - 20:15 L'apertura della Galleria di base del San Gottardo ha portato un aumento del traffico merci sull'asse di Luino, che preoccupa diversi comuni lombardi. Gli amministratori chiedono interventi strutturali sulla rete. Il numero e la lunghezza dei treni merci provenienti dalla Svizzera sono aumentati. Per mitigarne gli effetti, la Regione Lombardia e Rete Ferroviaria italiana avevano promesso opere e adeguamenti di infrastrutture contro i rumori, per la sicurezza, e la viabilità. Ritardi e revoche hanno però scatenato la protesta degli amministratori di diversi Comuni lombardi, che si sono riuniti di recente a Villa Recalcati a Varese. Nel servizio [video sopra], le voci di Enzo Grieco, sindaco di Ternate, Alessandro Paladini Molgora, di Angera, Maurizio Leorato, Vergiate, Alessandra Miglio, assessore ai trasporti di Luino, e Marco Magrini, vicepresidente della Provincia di Varese.