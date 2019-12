Niente Tokyo 2020 e Pechino 2022 per la Russia. È la decisione presa dall'Agenzia mondiale dell'antidoping. Mosca sanzionata per aver falsificato i dati dei controlli antidoping sui suoi atleti.

Sochi 2014: l'ultima volta che la delegazione russa ha sfilato con la propria bandiera. (Keystone / Mark Humphrey)

La Russia dunque è stata esclusa dalle grandi competizioni sportive per i prossimi 4 anni. Il Comitato esecutivo dell'agenzia antidoping, riunito lunedì a Losanna, ha deciso che rimarrà esclusa almeno da Tokyo 2020 e Pechino 2022. Non solo. Anche dai giochi paraolimpici, dai Giochi giovnali e altre manifestazioni internazionali non solo di discipline olimpiche.

Come detto, Mosca è stata sanzionata per aver falsificato i dati dei suoi atleti e potrà presentare appello al Tas (tribunale di arbitrato per lo sport) che avrà l'ultima parola. Con la decisione di lunedì, la Russia non potrà neppure candidarsi per l'organizzazione di grandi eventi sportivi. Fanno eccezione gli Europei di calcio (quattro partite a San Pietroburgo) e la finale di Champions League 2021 sempre prevista a San Pietroburgo.



Come nelle scorse edizioni delle Olimpiadi, gli atleti russi che potranno partecipare se potranno dimostrare di non essere implicati in alcun modo nello scandalo di stato. Naturalmente non sotto bandiera russa, bensì sotto la bandiera Olimpica.

Un rapporto del 2015 dell'Agenzia antidoping aveva rivelato le prove del doping di massa nell'atletica leggera russa. Da allora la maggior parte degli atleti non hanno potuto partecipare alle ultime due Olimpiadi. Inoltre, per aver insabbiato il doping di Stato ai giochi di Sochi 2014, nessun atleta russo ha potuto partecipare agli ultimi giochi invernali coreani sotto la bandiera della Russia.

Ecco altri dettagli della decisione dell'Agenzia antidping:



