Domani ultimo giorno di transito su Passo Gottardo
Da domani alle 18.00 il Passo del San Gottardo non sarà più transitabile tra Airolo e Hospental (UR). La stagione invernale inizierà effettivamente giovedì alle 8.00, ma fino a quel momento resta in vigore la chiusura notturna tra le 18.00 e le 8.00
(Keystone-ATS) Lo comunica oggi l’Ufficio federale delle strade (USTRA), in collaborazione l’Ufficio per la gestione delle strade nazionali (AfBN) del Canton Uri. I due enti hanno motivato la chiusura con le condizioni meteorologiche e misure di sicurezza.
Per quanto concerne gli altri passi alpini urani, il Susten e il Furka sono già chiusi, mentre si può ancora circolare fino a nuovo avviso sull’Oberalp e sul Klausen.