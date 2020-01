"Dobbiamo lasciare un patrimonio pulito e non, senza offesa, volgarizzato come stanno facendo quelli che producono 4 o 500 milioni di bottiglie".

Prosecco, il successo globale e la discordia 04 gennaio 2020 - 22:05 È lo spumante italiano più esportato. Ma se i produttori del generico Prosecco DOC se ne rallegrano, quelli della regione del Conegliano Valdobbiadene DOCG ritengono di avere poco da festeggiare: devono far sempre più fronte alla concorrenza di spumanti a basso costo provenienti dal resto del Veneto e del Friuli. Il TG della Radiotelevisione svizzera li ha messi a confronto. "Dobbiamo lasciare un patrimonio pulito e non, senza offesa, volgarizzato come stanno facendo quelli che producono 4 o 500 milioni di bottiglie". È il parere di Francesco Drusian, la cui famiglia opera da tre generazioni proprio a Valdobbiadene, sulle colline d'origine del Prosecco, denominazione della quale dal 2009 possono fregiarsi molti prodotti della regione ricavati dalla glera, il vitigno base di questo spumante. Tanto che i viticoltori di Conegliano Valdobbiadene hanno pensato di eliminare la parola prosecco dalle loro etichette. Buona parte dei consumatori, del resto, non distingue tra DOC e DOCG. Ma secondo Stefano Zanette, presidente del consorzio Prosecco DOC che contempla nove province tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, le grandi cantine hanno creato una notorietà che favorisce tutto il sistema produttivo.