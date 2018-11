Le prestazioni complementari per lavoratori anziani sarebbero infatti concesse solo alle persone di almeno 55 anni con una lunga attività lavorativa alle spalle. Esse devono inoltre rimanere iscritte agli Uffici regionali di collocamento ed essere disponibili per un nuovo impiego.

Secondo la Conferenza delle istituzioni dell'azione sociale, la soluzione è realizzabile rapidamente e finanziariamente sostenibile. "La proposta vuole fare in modo che i lavoratori anziani ritrovino un lavoro con l'aiuto degli uffici di collocamento. Non si tratta di pensionamento anticipato", spiega il copresidente della Conferenza Felix Wolffers.

Meglio prestazioni complementari che aiuti sociali per i disoccupati over 55

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Gli aiuti sociali non sono la soluzione 05 novembre 2018 - 17:32 I disoccupati d'età più avanzata (più di 55 anni) dovrebbero poter beneficiare di prestazioni complementari piuttosto che dell'aiuto sociale, stando alla Conferenza delle istituzioni dell'azione sociale, che lunedì a Berna ha presentato il risultato di due studi svolti sul tema. Secondo la Conferenza delle istituzioni dell'azione sociale, la soluzione è realizzabile rapidamente e finanziariamente sostenibile. "La proposta vuole fare in modo che i lavoratori anziani ritrovino un lavoro con l'aiuto degli uffici di collocamento. Non si tratta di pensionamento anticipato", spiega il copresidente della Conferenza Felix Wolffers. Le prestazioni complementari per lavoratori anziani sarebbero infatti concesse solo alle persone di almeno 55 anni con una lunga attività lavorativa alle spalle. Esse devono inoltre rimanere iscritte agli Uffici regionali di collocamento ed essere disponibili per un nuovo impiego. Per la Conferenza sono circa 4000 le persone tra 57 e 62 anni potenzialmente interessate che perdono ogni anno il diritto a percepire le indennità contro la disoccupazione. Secondo uno degli studi presentati, i costi supplementari a carico delle prestazioni complementari ammonterebbero a 298 milioni di franchi l'anno. Costo non eccessivo A questi vanno però sottratti 139 milioni di franchi risparmiati nell'aiuto sociale e 134 nelle prestazioni complementari a carico dell'AVS. Il saldo è dunque limitato a 25 milioni di franchi. La Conferenza ha presentato anche una proposta di modifica legislativa eurocompatibile. Da notare che le nuove prestazioni sarebbero riservate alle sole persone domiciliate in Svizzera.