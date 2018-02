Questo contenuto è stato pubblicato il 21 febbraio 2018 14.28 21 febbraio 2018 - 14:28

L'azzurra Sofia Goggia ha vinto la medaglia d'oro nella discesa libera dei Giochi Olimpici di Pyeongchang. Seconda la norvegese Ragnhild Mowinckel e terza la statunitense Lindsay Vonn.

Per l'Italia si tratta della terza medaglia d'oro alle Olimpiadi in Corea e della nona medaglia complessiva dei Giochi. Sulla pista del Jeongseon alpine centre, Sofia Goggia ha tagliato il traguardo con un vantaggio di nove centesimi sulla Mowinckel e di 47 centesimi sulla Vonn. Non hanno concluso la prova le altre tre italiane in gara, ovvero Nadia Fanchini, Federica Brignone e Nicol Delago. Quarta si è classificata Tina Weirather (Liechtenstein). La ticinese Lara Gut, tra le favorite ha per contro saltato una porta.

Al termine della gara, la bergamasca ai microfoni della RSI, ha abbracciato la vincitrice della discesa olimpica di 4 anni fa, la svizzera Dominique Gisin, raccontando anche un gustoso aneddoto.

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.