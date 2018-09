Mercoledì mattina, si è trasformato in un sistema di bassa pressione, lasciandosi alle spalle l'isola di Hokkaido e dirigendosi verso Sakhalin, in Russia.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

In Giappone il tifone Jebi lascia dietro di sé 11 morti 05 settembre 2018 - 13:15 Il peggio sembra essere passato in Giappone, flagellato dal tifone più potente degli ultimi 25 anni. Il ciclone ha causato la morte di 11 persone e fatto oltre 600 feriti. Il tifone che ha colpito nelle ultime ore il paese asiatico, in particolare la regione di Osaka, era il 21esimo della stagione. I meteorologi lo hanno definito il più potente negli ultimi 25 anni. Mercoledì mattina, si è trasformato in un sistema di bassa pressione, lasciandosi alle spalle l'isola di Hokkaido e dirigendosi verso Sakhalin, in Russia. Seppur molto potente, non è stato il più letale di quelli registrati nell'ultimo decennio: nel 2013 il ciclone Wipha aveva causato la morte di 43 persone, mentre nel 2011 – anno contraddistinto anche dal terremoto e dallo tsunami di marzo, all'origine dell'incidente di Fukushima – Talas aveva fatto 82 morti e 16 dispersi. Particolari disagi sono stati segnalati all'aeroporto di Kansai, situato su un'isola artificiale al largo di Osaka. Lo scalo è stato inondato e circa 3'000 passeggeri e centinaia di impiegati sono rimasti bloccati all'interno. Il ponte che collega l'infrastruttura alla terra ferma è stato danneggiato da una petroliera. L'evacuazione è in corso.