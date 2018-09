Vivere come gli altri e con gli altri. Si chiamano Giuliano, Astrid, Samuel, Giovanni, Elvis: persone speciali, portatrici di handicap, che Falò accompagna per alcuni giorni alla scoperta di abilità e autonomie non più nascoste.

Handicap, vite speciali 08 luglio 2018 - 15:15 Vivere come gli altri e con gli altri. Si chiamano Giuliano, Astrid, Samuel, Giovanni, Elvis: persone speciali, portatrici di handicap, che Falò accompagna per alcuni giorni alla scoperta di abilità e autonomie non più nascoste. I loro percorsi si intersecano in quella che si chiama impresa sociale, realtà che risponde alle esigenze di una popolazione sfavorita ma anche a quelle del mercato e di un territorio. È ancora la risposta più adeguata? E come fare con la popolazione disabile che invecchia, con l’aumento delle richieste e con la crescita dei disagi psichici? Nell’anno del quarantesimo anniversario vi portiamo l’esempio della Fondazione Diamante, 600 utenti, 20 realtà lavorative distribuite sul territorio ticinese.