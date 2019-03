Al termine del loro breve incontro i due leader hanno cenato assieme con i rispettivi ministri degli Esteri e giovedì avranno una serie di colloqui in una località non ancora conosciuta. Ma se dagli osservatori accreditati viene ritenuto poco probabile che Trump e Kim possano mettersi d’accordo sul bando totale delle armi nucleari nella regione, l’appuntamento vietnamita potrebbe almeno permettere loro di dichiarare la fine ufficiale delle ostilità tra le due Coree.

Inizia tra i sorrisi il vertice Trump-Kim ad Hanoi 27 febbraio 2019 - 20:23 Donald Trump e Kim Jong-un hanno dato avvio mercoledì sera ad Hanoi al loro secondo vertice in otto mesi con l’obiettivo dichiarato di giungere a un “buon risultato”. A dispetto degli scarsi progressi conseguiti dopo lo storico incontro del 12 giugno a Singapore, il presidente USA sembra voler puntare sulla sua relazione personale con il giovane dittatore nordcoreano e su incentivi economici dopo 70 anni di aperta ostilità tra i due paesi. I due leader si sono stetti la mano e hanno brevemente sorriso davanti ai fotografi prima del colloquio durato una ventina di minuti all’Hotel Metropole della capitale vietnamita. Kim Jong-un ha salutato la “decisione coraggiosa” di Donald Trump di aprire un dialogo con il suo paese. Da parte sua il presidente americano si è detto “soddisfatto” dell’evoluzione della situazione dal loro primo incontro, anche se ha riconosciuto che “alcuni vorrebbero che le cose andassero più rapidamente”. A Singapore infatti i due capi di Stato si erano impegnati a lavorare per la denuclearizzazione totale della penisola coreana ma sono pochi i risultati concreti emersi dopo quell’evento. Domenica l’inquilino della Casa Bianca aveva affermato di non aver fretta di vedere Pyongyang rinunciare alle armi nucleari e che si accontenterebbe di una proroga della sospensione dei test nucleari nordcoreani. Al termine del loro breve incontro i due leader hanno cenato assieme con i rispettivi ministri degli Esteri e giovedì avranno una serie di colloqui in una località non ancora conosciuta. Ma se dagli osservatori accreditati viene ritenuto poco probabile che Trump e Kim possano mettersi d’accordo sul bando totale delle armi nucleari nella regione, l’appuntamento vietnamita potrebbe almeno permettere loro di dichiarare la fine ufficiale delle ostilità tra le due Coree.