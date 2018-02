Diritto d'autore

Malati di shopping 20 febbraio 2018 - 09:13 Comprare può diventare una dipendenza dalla quale è particolarmente difficile uscire nella società dei consumi. Il servizio della Radiotelevisione svizzera. Alcol, tabacco, gioco d'azzardo, internet. Sono alcune delle "droghe" legali contro le quali ha messo recentemente in guardia l'associazione Dipendenze svizzera. Secondo quest'ultima, la scienza e la politica spesso mettono in secondo piano gli effetti collaterali di determinate sostanze o attività. +I prodotti che possono creare dipendenza si stanno moltiplicando. Una pericolosa dipendenza è quella dello shopping compulsivo. Chi ne soffre non riesce ad impedirsi di fare acquisti anche quando non ne avrebbe oggettivamente bisogno. Un fenomeno rafforzato da internet che permette di comprare senza dover uscire di casa e senza mettere mano al portafoglio. "Basta inserire i numeri della carta", ha spiegato alla Radiotelevisione svizzera una persona che soffre di questa dipendenza, che spesso porta all'indebitamento. La maggior parte di chi fa shopping in modo compulsivo ha anche un rapporto malsano con altre sostanze come droghe, alcol o medicamenti. Uscirne può essere difficile quando la società ti spinge a consumare.