Stanno sparendo gli insetti in Germania 19 ottobre 2017 - 20:47 In Germania gli scienziati hanno lanciato l’allarme: negli ultimi 30 anni gli insetti è diminuito del 70 per cento. Lo studio pubblicato sulla rivista specialistica Plos One fa riferimento a indagini condotte in 63 riserve naturali, dove gli entomologi hanno piazzato nel 1989 numerose trappole e la diminuzione delle catture di alcune specie alate è stata in estate persino dell’80 per cento. I risultati sono alquanto sconcertanti dal momento che gli insetti svolgono un ruolo fondamentale nell’ecosistema, basti pensare all’impollinazione delle piante. La maggiore indiziata di questo preoccupante regresso degli insetti, che riguarda verosimilmente l’intero continente, è l’agricoltura, settore produttivo in cui sa fa ampio uso di pesticidi. Ma non sono esclusi altri fattori, come ad esempio i cambiamenti climatici. Ma per capire meglio origine e portata del fenomeno a questo punto saranno necessari altri studi sui cui si confronterà in futuro la comunità scientifica.