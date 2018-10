Fra il 2009 e il 2014 tutti i gruppi specializzati indipendenti hanno fatto registrare degli incrementi, con un aumento medio del 2,5%. I medici salariati hanno invece subito un calo dello stipendio del 5% in media: in questo campo la proporzione di donne è fortemente aumentata, fatto che può in parte spiegare l'evoluzione delle cifre.

Il fatto che gli stipendi dei medici di base siano lontani da quelli di diversi specialisti è un fatto che deve far riflettere poiché tale fattore "può sicuramente influenzare le decisioni dei giovani che scelgono la carriera in ambito medico", ha evidenziato Spycher.

Per quel che riguarda i medici dipendenti le cifre scendono, con un salario mediano di 197'000 franchi. Le cifre più elevate - oltre 300'000 franchi - si registrano fra gli specialisti della chirurgia alla mano, in radiologia, gastroenterologia e cardiochirurgia. Il 10% degli specialisti ha un salario di oltre mezzo milione di franchi.

I salari dei medici indipendenti rimangono comunque sottostimati, poiché i riscatti effettuati presso le casse pensioni, come pure i dividenti percepiti non sono soggetti a contribuzione AVS.

I redditi medi sono notevolmente superiori a quelli mediani: in neurochirurgia si arriva a 818'000 franchi, in gastroenterologia a 684'000 e in oncologia a 600'000. Per i medici di base si parla di 264'000, mentre si scende a 219'000 per gli psichiatri e a 187'000 per gli psichiatri dell'età evolutiva. Questo avviene poiché vi sono numerosi redditi bassi e pochi molto elevati che fanno incrementare la media.

Lo studio fornisce dati esaustivi sugli stipendi per il periodo 2009-2014. I salari mediani - ovvero la cifra oltre la quale la metà del gruppo in questione consegue introiti superiori e l'altra metà più bassi - più elevati si riscontrano fra i neurochirurghi (697'000 franchi) e i gastroenterologi (627'000 franchi). Gli importi più bassi riguardano la psichiatria (195'000 franchi) e la pedopsichiatria (183'000 franchi). Tra i medici di base il reddito mediano è di 237'000 franchi.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

I medici guadagnano molto più del previsto 30 ottobre 2018 - 08:35 Il salario mediano dei medici specialisti indipendenti è di 257 mila franchi all'anno e, in alcune discipline, supera i 600 mila franchi. È quanto mostra uno studio pubblicato dall'Ufficio federale della sanità pubblica. Si tratta di cifre più alte rispetto a quanto rilevato da analisi precedenti. Lo studio fornisce dati esaustivi sugli stipendi per il periodo 2009-2014. I salari mediani - ovvero la cifra oltre la quale la metà del gruppo in questione consegue introiti superiori e l'altra metà più bassi - più elevati si riscontrano fra i neurochirurghi (697'000 franchi) e i gastroenterologi (627'000 franchi). Gli importi più bassi riguardano la psichiatria (195'000 franchi) e la pedopsichiatria (183'000 franchi). Tra i medici di base il reddito mediano è di 237'000 franchi. I redditi medi sono notevolmente superiori a quelli mediani: in neurochirurgia si arriva a 818'000 franchi, in gastroenterologia a 684'000 e in oncologia a 600'000. Per i medici di base si parla di 264'000, mentre si scende a 219'000 per gli psichiatri e a 187'000 per gli psichiatri dell'età evolutiva. Questo avviene poiché vi sono numerosi redditi bassi e pochi molto elevati che fanno incrementare la media. I salari dei medici indipendenti rimangono comunque sottostimati, poiché i riscatti effettuati presso le casse pensioni, come pure i dividenti percepiti non sono soggetti a contribuzione AVS. Medici dipendenti Per quel che riguarda i medici dipendenti le cifre scendono, con un salario mediano di 197'000 franchi. Le cifre più elevate - oltre 300'000 franchi - si registrano fra gli specialisti della chirurgia alla mano, in radiologia, gastroenterologia e cardiochirurgia. Il 10% degli specialisti ha un salario di oltre mezzo milione di franchi. Il fatto che gli stipendi dei medici di base siano lontani da quelli di diversi specialisti è un fatto che deve far riflettere poiché tale fattore "può sicuramente influenzare le decisioni dei giovani che scelgono la carriera in ambito medico", ha evidenziato Spycher. Differenze fra uomini e donne L'analisi mostra fra le altre cose una variazione sistematica degli stipendi fra uomini e donne, con il salario dei primi superiori del 29% rispetto a quello delle seconde. Questa variazione rimane anche tenendo conto di fattori come l'esperienza professionale o il campo d'attività. Fra il 2009 e il 2014 tutti i gruppi specializzati indipendenti hanno fatto registrare degli incrementi, con un aumento medio del 2,5%. I medici salariati hanno invece subito un calo dello stipendio del 5% in media: in questo campo la proporzione di donne è fortemente aumentata, fatto che può in parte spiegare l'evoluzione delle cifre.