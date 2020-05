Persone davanti a un ospedale a Berlino. (Keystone / Alexander Becher)

Con l'allentamento delle misure per il contenimento del coronavirus ci sono di nuovo più persone fuori casa. Nonostante le ampie discussioni sull'argomento, solo poche persone portano mascherine di protezione negli spazi pubblici. Perché è così? Un'inchiesta (non scientifica) tra i nostri conoscenti.

La questione se in Svizzera sia il caso di portare delle mascherine di protezione ci accompagna già da molte settimane. Esperti e governo non sono d'accordo. E questo a sua volta alimenta i dibattiti nella popolazione.

Nonostante se ne parli molto, nella vita quotidiana in Svizzera è piuttosto raro incontrare qualcuno che porti una mascherina. Questo dipende in parte dalla carenza di mascherine: solo da alcune settimane la popolazione svizzera le può comprare nuovamente nei negozi. E portarle sempre può costare caro.

D'altra parte la scarsa diffusione delle mascherine dipende anche dalle opinioni e dalle percezioni delle singole persone. Per chi viene da altri paesi in cui l'uso delle mascherine fa ormai parte della vita quotidiana, la reticenza elvetica appare spesso incomprensibile. Sulla nostra pagina web e nei nostri canali delle reti sociali riceviamo spesso commenti in questo senso. Anche esperti in Svizzera si esprimono in questi termini.

tweet aguzzi masken Tweet "Wearing a mask creates a sense of false safety and favors risky behavior". Just like buckling up in your car makes you drive like Ayrton Senna. </sarcasm> — Adriano Aguzzi (@AguzziTemp) April 4, 2020 Adriano Aguzzi, professore all'università di Zurigo: "'Portare una mascherina crea un sentimento di falsa sicurezza e favorisce comportamenti a rischio'. Proprio come quando allacciate le cinture di sicurezza in macchina e poi guidate come Ayrton Senna. "

Qual è la vostra opinione?

Per cercare spiegazioni alla reticenza svizzera nell'uso delle mascherine, abbiamo fatto una piccola inchiesta fra i nostri conoscenti. Le risposte possono essere suddivise in questo modo:





Pregiudizi

Le reazioni lasciano intendere che portare una mascherina di protezione non fa parte degli usi e costumi svizzeri – a differenza di quanto avviene in molti paesi asiatici, colpiti vent'anni fa dall'epidemia di Sars. Prima dell'attuale pandemia, quasi nessuno in Svizzera portava una mascherina in pubblico. E anche oggi chi porta una mascherina continua a essere percepito come qualcuno che si protegge in modo eccessivo. Vale a dire: si considera che le persone portino le mascherine per proteggere se stessi più che per proteggere gli altri.







Il primo punto indica anche che gli svizzeri non hanno molta esperienza nell'uso delle mascherine. Un'insicurezza che qualcuno su Facebook formula in questi termini: "Ho letto troppe volte che è controproducente e ora non so cosa sia giusto 🤷‍♀️". Un'altra persona scrive: "Penso che così ostacoliamo la nostra respirazione"







Confederazione e aziende – tra cui anche la Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR, di cui swissinfo.ch fa parte – consigliano di portare le mascherine solo nei trasporti pubblici o in altri luoghi dove non è possibile rispettare le distanze di sicurezza (p. es. dal parrucchiere). Molti si attengono a queste raccomandazioni e non usano le mascherine in altre situazioni. Per questo probabilmente molte persone da noi interrogate dicono che le mascherine sono inutili se vengono rispettate le regole di distanza e igiene.







Anche le preoccupazioni per l'ambiente sono talvolta citate come argomento contro l'uso generalizzato delle mascherine. Un'utente di Facebook nota per esempio: "Si trovano ovunque guanti e maschere nella spazzatura. Questo mi dà da pensare. Non serve di sicuro a nessuno. Soprattutto non al nostro pianeta."







Durante la nostra inchiesta spontanea, non pochi ci hanno detto che non portano la mascherina perché si sentono in buona salute o hanno già contratto il virus e sono guariti. Entrambi gli argomenti sono però ingannevoli, perché sia persone sane, sia persone guarite possono essere portatrici del virus.

L'Ufficio federale della sanità pubblica consiglia Link esternodi usare la mascherina se non è possibile mantenere le distanze. Qui Link esternotrovate istruzioni per un uso corretto delle mascherine.

Portate una mascherina quando uscite di casa? Cosa pensate dell'uso delle mascherine in Svizzera? Partecipate al dibattito lasciando un vostro commento.





