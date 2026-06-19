DFAE: annullato incontro USA-Iran al Bürgenstock

Keystone-SDA

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I colloqui tra gli Stati Uniti e l'Iran previsti per oggi sul Bürgenstock (NW) sono stati annullati, ha comunicato stamani il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

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(Keystone-ATS) La Casa Bianca ieri sera (ora locale, le prime ore di oggi in Svizzera) ha reso noto che il vicepresidente degli Stati Uniti James David Vance (conosciuto come J.D. Vance) non si sarebbe recato nella Confederazione oggi per avviare i colloqui in vista di un accordo definitivo con l’Iran, si legge in un comunicato.

“I piani per le prossime discussioni tecniche non sono stati ancora definiti e la delegazione statunitense si è preparata a partire alla prima occasione utile. Tuttavia, la logistica di questi negoziati non è mai stata né semplice né prevedibile. Per il momento, il vicepresidente non partirà stasera”, si legge nella nota.

Anche il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha rinviato il viaggio in Svizzera.

“La Svizzera rimane a disposizione e prosegue i preparativi”, ha indicato a Keystone-ATS il portavoce del DFAE Nicolas Bideau. Il paese “rimane pienamente impegnato nei propri sforzi volti a favorire il dialogo”.

Dopo la firma l’altro ieri del protocollo d’intesa, gli Stati Uniti e l’Iran avrebbero dovuto avviare formalmente oggi i 60 giorni di negoziati finalizzati a un accordo definitivo, in particolare sul nucleare. Il memorandum è comunque entrato in vigore.