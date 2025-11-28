Devastanti piogge in Thailandia e Sri Lanka

Keystone-SDA

Devastanti piogge si stanno abbattendo su diversi Paesi asiatici, in particolare Thailandia e Sri Lanka. Pesante il bilancio delle vittime.

1 minuto

(Keystone-ATS) I decessi dovuti alle inondazioni nel sud della Thailandia sono 145, ha annunciato oggi un portavoce del governo. La provincia di Songkhla ha pagato il prezzo più alto con 100 morti.

“Il numero totale dei decessi nelle province meridionali ha raggiunto le 145 unità”, ha dichiarato Siripong Angkasakulkiat durante un briefing con la stampa, in un momento in cui gran parte del Sud-Est asiatico sta soffrendo per le forti piogge e le frane dell’inizio della stagione delle piogge.

56 morti nello Sri Lanka

Lo Sri Lanka ha schierato oggi l’esercito per aiutare le vittime delle inondazioni e delle frane che hanno causato 56 morti e 21 dispersi.

Elicotteri, navi della marina e mezzi corazzati sono stati utilizzati per evacuare gli abitanti dei villaggi di aree remote dell’isola, ha dichiarato l’autorità per la gestione delle emergenze (DMC).

Delle 56 persone morte, 26 sono state sepolte vive da frane nel distretto di Badulla, nel centro del Paese. Secondo il DMC, 21 persone risultano ancora disperse e 14 sono ricoverate in ospedale.

Le forti piogge hanno continuato a cadere sull’isola, con alcune regioni che hanno registrato fino a 360 millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore, hanno dichiarato le autorità.