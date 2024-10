“Tra 10 anni sciare costerà dai 200 ai 300 franchi al giorno”

Nei comprensori sciistici, le tariffe dinamiche funzionano in modo simile a quelle dei voli o delle prenotazioni alberghiere. A seconda della stazione, la domanda o il tempo sono i fattori decisivi per l’aumento dei prezzi. In parole povere, per gli skipass vale quanto segue: se si prenota in anticipo, si beneficia e si scia in modo più economico.

Tuttavia, le differenze tra le destinazioni in termini di prezzi dinamici sono enormi: in alcune località, il biglietto giornaliero costa il 60% in meno se acquistato in anticipo. In altre, prenotando prima si risparmia solo qualche centesimo.