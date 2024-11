Sciare a Milano, Svizzera Turismo alla conquista delle famiglie italiane

Michelle Hunziker con i maestri di sci nello Swiss Winter Village. @Svizzera Turismo

Una lezione di sci con i maestri della scuola svizzera di sci in Piazza Gae Aulenti. Fino al 17 novembre è tornato a Milano il villaggio invernale (lo Swiss Winter Village) organizzato da Svizzera Turismo che quest’anno punta decisamente su una clientela giovane e sulle famiglie. I milanesi visitando il villaggio potranno avere un’anteprima di quanto offre l’inverno svizzero tra sciate, mercatini di Natale e avventure sulla neve.

A inaugurare il villaggio in pieno centro Milano, siamo alla seconda edizione, c’era l’ambasciatrice di Svizzera Turismo in Italia, Michelle Hunziker che dopo un primo saluto in Bärndütsch (il dialetto della sua infanzia) ha ricordato le sue avventure sulle piste da sci dell’Oberland bernese, in Svizzera. Ma ha anche rievocato il profumo di cannella dei mercati natalizi e del Gluhwein, il vino caldo tipico del periodo dell’Avvento.

Nel villaggio invernale, una struttura di 850 metri quadri, Svizzera Turismo offre al pubblico milanese la possibilità di conoscere in anteprima le proposte elvetiche per l’inverno ormai alle porte: dagli sport sulla neve al relax, dalle visite ai mercatini di Natale nelle città svizzere alle escursioni sui treni panoramici immersi nel paesaggio innevato. “Lo Swiss Winter Village è una Svizzera in miniatura – racconta Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo in Italia – per intercettare le famiglie e i clienti più giovani mostrando loro la magia dell’inverno in Svizzera”.

Lo Swiss Winter Village nel mezzo di Piazza Gae Aulenti a Milano. Il villaggio è aperto fino al 17 novembre. @Svizzera Turismo

Visitando il villaggio – composto da pista da sci sintetica, di chalet e di “vagoni” dedicati a puntuali località invernali elvetiche che insieme compongono la sagoma stilizzata del nuovo treno Eurocity – si possono infatti sperimentare attraverso installazioni, giochi e degustazioni le tante sfaccettature del turismo invernale svizzero.

“Vogliamo avvicinare i milanesi alla pratica dello sci e ricreare quell’atmosfera autentica e giocosa che si respira nelle città svizzere durante l’Avvento” ha dichiarato ancora Christina Glaeser. Il tutto sotto il segno della sostenibilità (SwisstainableCollegamento esterno): Il villaggio offre una vetrina al mondo della mobilità: “Vogliamo raccontare come sia facile viaggiare in Svizzera in modo sostenibile – sottolinea Glaeser – sfruttando la capillarità del trasporto pubblico. E il viaggio verso la Svizzera inizia proprio da Milano. In particolare, dalla stazione di Milano Centrale da dove partono numerosi collegamenti per la Svizzera”.

Sciare a Milano

Nel mezzo di Piazza Gae Aulenti, sotto i grattacieli che disegnano lo skyline contemporaneo di Milano, svetta pure una pista da sci sintetica in Neveplast. Dedicata alla località di San Bernardino, destinazione alpina a 2 ore da Milano, su questa piccola pista in neve sintetica si possono pure seguire le lezioni di sci impartite dai maestri e dalle maestre della Scuola svizzera. Ad aprire le danze sulla pista è stata Michelle Hunziker che, vestita come una sciatrice della nazionale svizzera di Coppa del mondo, ha mostrato alla popolazione milanese di essere una “vera” svizzera dominando la pista.

“L’infrastruttura è pensata prima di tutto per i bambini, rileva Christina Glaeser. Chi non scia può comunque lanciarsi sulla pista sintetica con gli speciali ciambelloni gonfiabili”. Divertimento assicurato per tutti.

Informazioni utili Visto che probabilmente la possibilità di sciare richiamerà non pochi milanesi, segnaliamo che al mattino le sessioni sono riservate alle scolaresche. Al pomeriggio e nei fine settimana la pista è aperta agli ospiti individuali. Le lezioni, a gruppi di 10 persone, così come il noleggio dell’attrezzatura sono gratuiti e accessibili su prenotazioneCollegamento esterno. Luogo: Piazza Gae Aulenti in Portanuova, Milano. Date: 8 – 17 novembre 2024 . Orari: dalle 9 alle 21 durante la settimana e dalle 10 alle 21 nei fine settimana. Ingresso libero fino a capienza massima. Per la pista e l’incontro con Babbo Natale è necessario registrarsi su www.svizzera.it/swisswintervillageCollegamento esterno. L’attrezzatura (sci, scarponi, bastoncini, casco) è disponibile sul posto. Il noleggio dell’attrezzatura e l’assistenza dei maestri di sci sono gratuiti. Qui il programma Collegamento esternodel Villaggio.

Non solo sci: mercatini, montagne, trenini

Lo Swiss Winter Village milanese è un evento di promozione turistica che vuole invogliare i milanesi, soprattutto le famiglie, a visitare la Svizzera durante il prossimo inverno. Il villaggio è a forma di treno che collega idealmente l’Italia alla Svizzera. Ogni vagone è dedicato a una diversa regione elvetica e propone mappe interattive, coinvolgenti filmati e puzzle virtuali che permettono al pubblico di conoscere meglio la Svizzera e le sue mille offerte.

@Svizzera Turismo

Tanto per fare alcuni esempi, il primo vagone mostra i più bei percorsi ferroviari panoramici riuniti nel Grand Train TourCollegamento esterno. Lucerna, città della Svizzera centrale, presenta i mercatini di Natale, fra tradizione e innovazione, e il suo “Festival delle Luci” che a gennaio impreziosisce le facciate del centro storico. La regione di Berna mette in primo piano la proposta di Interlaken, meta di sport e di benessere. Il Cantone di Vaud, infine, racconta i suoi villaggi alpini, come Villars e Leysin, e la magia del Natale nelle città sul lago come Montreux e Losanna.

Non c’è Natale senza Babbo Natale!

Uno degli chalet del villaggio è dedicato al mercatino di Natale di Montreux, uno dei più suggestivi della Svizzera. In alcuni orari e su prenotazione ci si può imbattere in un personaggio davvero speciale: il Babbo di Natale che scende dalla sua casa di Rochers-de-Naye (a 2’000 metri, sopra Montreux) e viene in visita a Milano per incontrare i piccoli e le piccole milanesi, farsi consegnare le letterine, fare una foto ricordo e lasciare loro una piccola sorpresa…

Michelle Hunziker nello chalet dedicato cioccalato. @Svizzera Turismo

Raclette e Cioccolato

Chi non scia o non è alla rincorsa di Babbo Natale può lasciarsi tentare dalla tipica raclette vallesana (formaggio fuso) accompagnata da patate e sottaceti, come vuole la tradizione. In un villaggio svizzero che si rispetti, infine, non può mancare l’altra icona svizzera del gusto: il cioccolato. A questo vanto della pasticceria svizzera è dedicato uno chalet dove potate assaggiare le creazioni dei maître chocolatier svizzeri che preparano i cioccolatini sul posto.