La caccia speciale nei Grigioni all'esame delle urne 09 maggio 2019 - 12:01 Si sta surriscaldando il dibattito nei Grigioni in vista del voto popolare sull’abolizione della caccia speciale del prossimo 19 maggio. L’iniziativa lanciata nel 2013 da animalisti e parte degli stessi cacciatori mira a sopprimere la riapertura della caccia in novembre e dicembre. I cosiddetti prelievi tardo autunnali hanno lo scopo di regolare il numero di cervi e caprioli - molti dei quali sono destinati a morire nel periodo invernale per la scarsità delle risorse alimentari - e di salvaguardare boschi e colture agricole. Gli iniziativisti contestano questa tradizione poiché in novembre e dicembre vengono colpiti soprattutto cerbiatti di pochi mesi e le loro madri. In alternativa viene avanzata la richiesta di estendere di 4 giorni la caccia ordinaria in settembre e ottobre. Il governo cantonale si era opposto all’iniziativa sostenendo che l’estensione della caccia ordinaria non risolverebbe il problema della riduzione degli ungulati e obbligherebbe le autorità ad allestire costosi piani di abbattimento annuali con la partecipazione degli stessi cacciatori. Ma al termine del lungo iter politico-giudiziario costellato da corsi e controricorsi il Tribunale federale ha sancito nel novembre 2017 la legittimità dell’iniziativa su cui si dovranno ora esprimere gli elettori grigionesi.