"Onori diplomatici a me!", scriveva Becker su Twitter ad aprile, "sono stato nominato dalla Repubblica centrafricana ambasciatore per lo sport e la cultura in Ue!". Il tre volte vincitore di Wimbledon è rappresentato dallo studio legale Ben Emmerson che ha già difeso Julian Assange e Marina Litvinenko, vedova di Alexander Litvinenko, la spia russa morta nel 2006 a Londra dopo essere stata contaminata con polonio 210.

L'ex campione di tennis, che di recente ha annunciato la separazione dalla moglie dopo nove anni di matrimonio, ha dichiarato bancarotta nel 2017 per debiti verso la banca Arbuthnot Latham che adesso vuole portarlo in tribunale.

Debiti, Boris Becker invoca l'immunità diplomatica 20 giugno 2018 - 21:16 L'ex campione di tennis, il tedesco Boris Becker, rivendica l'immunità diplomatica. secondo lui sarebbe un ambasciatore della Repubblica centrafricana. Tutto questo per difendersi nel caso di bancarotta che lo sta rovinando. Il paese africano nega però che il tennista sia un proprio ambasciatore. L'ex campione di tennis, che di recente ha annunciato la separazione dalla moglie dopo nove anni di matrimonio, ha dichiarato bancarotta nel 2017 per debiti verso la banca Arbuthnot Latham che adesso vuole portarlo in tribunale. "Onori diplomatici a me!", scriveva Becker su Twitter ad aprile, "sono stato nominato dalla Repubblica centrafricana ambasciatore per lo sport e la cultura in Ue!". Il tre volte vincitore di Wimbledon è rappresentato dallo studio legale Ben Emmerson che ha già difeso Julian Assange e Marina Litvinenko, vedova di Alexander Litvinenko, la spia russa morta nel 2006 a Londra dopo essere stata contaminata con polonio 210. "Non ci risulta" La smentita però arriva direttamente dalla Repubblica Centrafricana: Boris Becker non è un nostro ambasciatore: "Il passaporto diplomatico che egli detiene è un falso" ha sottolineato Cherubin Moroubama, direttore del gabinetto del ministro degli Esteri della Repubblica Centrafricana.