Dazi USA: SECO invita alla prudenza

Keystone-SDA

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) invita alla prudenza dopo che la giustizia americana ha giudicato in parte illegali i dazi statunitensi.

(Keystone-ATS) “Non è escluso che l’amministrazione Usa introduca nuovi dazi con un nuovo decreto”, ha affermato la direttrice Helene Budliger Artieda in un’intervista pubblicata oggi dal SonntagsBlick. “Al momento, diversi aspetti restano poco chiari”, ha aggiunto invitando ad “attendere qualche giorno”.

La SECO ritiene probabile che i dazi rimangano in vigore, indipendentemente dagli sviluppi giudiziari. Gli Stati Uniti hanno infatti già indicato altre basi legali possibili, tra cui la Section 232, legata alla sicurezza nazionale, e la Section 301, relativa alle pratiche commerciali sleali. “Presumo che dovremo ancora fare i conti con i dazi americani”, ha sostenuto Budliger Artieda.

Venerdì il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato nuovi dazi universali per un periodo di 150 giorni, il massimo consentito dalla legge commerciale del 1974 su cui si fonda la misura. La Confederazione, ha spiegato la direttrice della SECO, sta verificando se il provvedimento riguardi anche le merci svizzere finora soggette a un’aliquota inferiore.

Secondo Budliger Artieda, la nuova situazione comporta sfide ma anche possibili opportunità. “L’obiettivo principale rimane quello di preservare i posti di lavoro e la Svizzera come sede produttiva, nonché di garantire alle nostre aziende il miglior accesso possibile al mercato americano, che è molto importante”.