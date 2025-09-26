Dazi su farmaci: Dipartimento economia cauto, “prendiamo atto”

Keystone-SDA

L'amministrazione federale ha reagito con cautela all'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di dazi al 100% sui prodotti farmaceutici importati.

1 minuto

(Keystone-ATS) I dipartimenti competenti analizzeranno gli effetti delle misure insieme ai gruppi interessati, ha indicato oggi a Keystone-ATS un portavoce del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). È stato presto atto dell’annuncio degli Stati Uniti, ma al momento momento non sono noti i dettagli, ha aggiunto l’addetto stampa.