A causa dell'epidemia di coronavirus, tre concorrenti della regione cinese del Liaoning hanno dovuto annullare la loro partecipazione perché non hanno ricevuto l'autorizzazione a Viaggiare. Altri sette candidati cinesi e i loro accompagnato hanno potuto recarsi a Montreux. All'arrivo sono stati sottoposti a una visita medica e sono risultati in buona salute.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il Prix de Lausanne 2020 va a un ballerino italiano 09 febbraio 2020 - 08:49 Il 17enne Marco Masciari, di Catanzaro, si è aggiudicato il primo posto del Prix de Lausanne, una delle competizioni internazionale di balletto più prestigiose per giovani emergenti. In totale di 77 giovani ballerini di 25 nazionalità - 47 ragazze e 30 ragazzi - hanno partecipato alla 48° edizione del concorso internazionale di danza, che quest'anno si è svolto a Montreux a causa dei lavori al Théâtre de Beaulieu. Ad essere ricompensati con una borsa di studio per una delle scuole o compagnie partner dell'evento sono stati otto giovani ballerini. Il primo premio è andato all'italiano Marco Masciari. Il diciassettenne ha vinto anche il premio per l'interpretazione contemporanea, hanno annunciato gli organizzatori sabato sera. Gli altri sette vincitori provengono dagli Stati Uniti (2° premio), dal Brasile (3° premio), dalla Cina, dalla Corea del Sud e dalla Romania. Oltre al secondo premio, la quindicenne americana Ava Arbuckle ha vinto anche il premio per i migliori giovani talenti. La danzatrice portoghese Catarina Pires (quasi 18 anni) ha ottenuto il riconoscimento del pubblico e la cinese Yuyan Wang (17 anni) quello del web. A causa dell'epidemia di coronavirus, tre concorrenti della regione cinese del Liaoning hanno dovuto annullare la loro partecipazione perché non hanno ricevuto l'autorizzazione a Viaggiare. Altri sette candidati cinesi e i loro accompagnato hanno potuto recarsi a Montreux. All'arrivo sono stati sottoposti a una visita medica e sono risultati in buona salute.