Danimarca: socialdemocratici in testa ma senza maggioranza

Keystone-SDA

Risultato negativo per i due principali candidati alle elezioni in Danimarca, stando ai primi exit poll diffusi dall'emittente pubblica DR. La premier uscente Mette Frederiksen e i Socialdemocratici si sarebbero piazzati al 19,2%, il peggior risultato dal 1901.

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(Keystone-ATS) I liberali di Venstre, guidati dal ministro della difesa uscente Troels Lund Poulsen, non avrebbero raggiunto il 10%, incassando il peggior risultato di sempre. A questo punto, per il futuro governo, potrebbe diventare decisivo il partito dei Moderati guidato dal ministro degli esteri Lars Løkke Rasmussen, che si attesterebbe poco sopra l’8%.

La mappa politica danese è solitamente divisa tra un “blocco rosso” guidato dai Socialdemocratici, e da un “blocco blu”, di centrodestra. Stando agli exit poll nessuno dei due blocchi, al momento, raggiunge i 90 seggi necessari per avere la maggioranza. Il blocco rosso si attesterebbe su quota 83 seggi, quello blu su 78. Ai due schieramenti va aggiunto quello centrista dei Moderati, che avrebbe 14 seggi.

Un dato, inoltre, è emerso dagli exit poll: tutti e tre i partiti della coalizione dell’attuale governo – Socialdemocratici, Venstre e Moderati – hanno subito un calo rispetto alla precedente tornata elettorale. Nel blocco blu si registra l’exploit dell’Alleanza Liberale di Alex Vanopslagh, che si è attestata al 10,5%