Danimarca: balena ritrovata morta era stata salvata in Germania

Keystone-SDA

È Timmy la balena trovata morta vicino a un'isola danese il cui destino ha tenuto con il fiato sospeso la Germania per diverse settimane, dove si era arenata e dove diversi tentativi di salvataggio hanno suscitato polemiche.

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(Keystone-ATS) “È ora confermato che la megattera che si è arenata vicino ad Anholt è la stessa balena che si era precedentemente spiaggiata in Germania ed era stata oggetto di tentativi di salvataggio”, ha dichiarato Jane Hansen, responsabile di divisione presso l’Agenzia danese per la protezione dell’ambiente.

La balena, soprannominata Timmy dai media tedeschi, si era arenata per la prima volta su un banco di sabbia il 23 marzo vicino alla città di Lubecca (Schleswig-Holstein, Germania settentrionale), prima di liberarsi e poi rimanere nuovamente incagliata molte volte. Dopo diversi tentativi infruttuosi, è stata infine rimorchiata nel Mare del Nord su una chiatta dalla baia di Wismar (Meclemburgo-Pomerania Anteriore), nel Mar Baltico, e rilasciata il 2 maggio.

La sua carcassa è stata avvistata per la prima volta due giorni fa al largo dell’isola danese di Anholt, nel Mar Kattegat, tra Svezia e Danimarca, ma inizialmente le autorità non sono state in grado di confermare che si trattasse di Timmy. Un dipendente locale dell’Agenzia danese per l’ambiente è riuscito a “localizzare e recuperare un dispositivo di tracciamento (Gps) attaccato al dorso del cetaceo. La posizione e il dispositivo confermano che si tratta della stessa balena che era stata precedentemente avvistata e curata nelle acque tedesche”, ha affermato Hansen.