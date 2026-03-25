Danimarca, Frederiksen pronta per nuovo ruolo di premier

Keystone-SDA

La socialdemocratica Mette Frederiksen si è dichiarata "pronta ad assumere" nuovamente il ruolo di premier all'indomani delle elezioni parlamentari che hanno visto il blocco di sinistra prevalere ma senza ottenere la maggioranza.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Sono sempre pronta ad assumermi le responsabilità di primo ministro della Danimarca per i prossimi quattro anni”, ha detto Mette Frederiksen mentre il suo partito registra i risultati peggiori dal 1903.

“Ci aspettavamo un calo, perché è normale quando ci si presenta per la terza volta”, ha ammesso Frederiksen, che guida il governo dal 2019. “Naturalmente – ha aggiunto – mi dispiace non aver ottenuto più voti”.