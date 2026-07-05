Damasco, Macron atteso per una visita in Siria

Keystone-SDA

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Il presidente francese Emmanuel Macron è atteso in Siria: lo ha annunciato la presidenza siriana, senza precisare la data della visita, la prima di un capo di Stato di una potenza occidentale dall'arrivo al potere, alla fine del 2024, del presidente Ahmed Al-Sharaa.

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(Keystone-ATS) Si tratterà anche della prima visita in Siria di un presidente francese dai viaggi di Nicolas Sarkozy nel 2008 e nel 2009, prima della rottura causata dalla repressione della “Primavera araba” nel 2011 da parte del regime di Bashar Al-Assad.

L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, è stato all’inizio del 2025 il primo capo di Stato a recarsi dal nuovo leader islamista siriano, che aveva rovesciato Al-Assad nel dicembre 2024. Nel gennaio 2026 gli ha fatto seguito la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e ad aprile il leader ucraino Volodymyr Zelensky.