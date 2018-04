Diritto d'autore

Una giornata dietro le quinte della Scala 01 aprile 2018 - 15:00 È il più famoso teatro italiano, e uno dei più importanti palcoscenici di musica classica, balletto e opera lirica al mondo. Un servizio di metà anni Sessanta ci porta dietro le quinte. Si dice che nel luogo dove oggi è la Scala, un tempo sorgesse una chiesa. Se ne è poi fatto un tempio consacrato alla celebrità. Ma non sono solo le voci più famose del mondo, a esibirsi. C'è anche la "Milano bene", che arriva a teatro con grosse auto e sfoggia abiti da sera. "Ogni industriale che si rispetti ha un palco, e se una famiglia non rinnova l'abbonamento sarà immediatamente giudicata: gli affari vanno male, si penserà". La Televisione svizzera mostra però soprattutto il 'dietro le quinte'. Si assiste così alle prove di danza della 'Carmen' di Bizet e del 'Barbiere di Siviglia' di Rossini. Nei camerini, intanto, gli artisti tengono le ugole al caldo, cantando allo specchio. Il servizio sul Teatro alla Scala, di Tiziano Colotti, fu trasmesso per la prima volta il 29 aprile del 1964 nell'ambito di 'Telemondo', un magazine di "cronache e curiosità del nostro tempo".