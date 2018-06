È solo l'inizio di uno spettacolo 'all star': Toquinho, che accompagna gli ospiti con la chitarra, Marisa Sannia, che canta in studio la sua 'Il gatto', nonché i Ricchi e Poveri e Vittorio dei New Trolls, che intervengono in videoclip con 'L'Arca' e 'Le Api'.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sull'arca di Vinicius de Moraes 15 aprile 2018 - 15:00 Nel 1972, il poeta e cantante brasiliano Vinicius de Moraes pubblica il nuovo album 'L'arca' e la Televisione svizzera lo invita a presentarlo. Ne esce un esclusivo 'special' natalizio. "Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina": i piccoli telespettatori della tv svizzera conoscono già da tre anni la canzone interpretata da Sergio Endrigo. Il quale però, dopo averla interpretata come sigla, presenta al pubblico l'autore del brano originale, "il mio grande amico e poeta" Vinicius. È solo l'inizio di uno spettacolo 'all star': Toquinho, che accompagna gli ospiti con la chitarra, Marisa Sannia, che canta in studio la sua 'Il gatto', nonché i Ricchi e Poveri e Vittorio dei New Trolls, che intervengono in videoclip con 'L'Arca' e 'Le Api'. Alcuni giovani coristi cantano insieme a Endrigo 'La casa' e 'Il pappagallo', ma soprattutto conversano con Vinicius de Moraes, che parla loro della vita e del 'mestiere' del musicista e del poeta. 'L'Arca di Vinicius de Moraes', di Marco Blaser e Joyce Pattacini, fu trasmesso dalla Televisione svizzera il 24 dicembre del 1972.