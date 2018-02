Diritto d'autore

Fuga di capitali, una vecchia storia 04 febbraio 2018 - 15:00 A metà anni Settanta, ogni giorno 5 miliardi di lire italiane imboccano l'Autostrada dei Laghi per raggiungere le banche elvetiche. Due reporter della Televisione svizzera provano a inseguire questi 'capitali in fuga'. Non si tratta di un inseguimento figurato: le prime immagini sono girate all'interno di un'Alfetta della Guardia di Finanza, che per le strade di Milano insegue un'auto. Il sospetto, è che a bordo vi siano corrieri di valuta. Secondo stime dell'OCSE, tra il 1960 e il 1974 oltre 9500 miliardi delle vecchie lire sono uscite clandestinamente dall'Italia per raggiungere le banche di Chiasso, Lugano o Zurigo. Soldi esportati "per precauzione" La Svizzera si trova in una posizione delicata. È vero che se il denaro non proviene da un reato come una rapina o il riscatto di un rapimento, spiega l'allora procuratore pubblico Paolo Bernasconi, per la Confederazione non è da considerarsi "sporco". Nei primi anni Settanta, tuttavia, si registrano in Italia decine di sequestri di persona e centinaia di rapine a banche, uffici postali, gioiellerie (2814 nel solo 1974). Così, ammette lo stesso presidente dell'Associazione bancaria ticinese Plinio Cioccari, non sempre è facile distinguere i capitali esportati per "precauzione o speculazione" (in particolare metterli al riparo da un fisco aggressivo) dal riciclaggio. Gli inquirenti svizzeri collaborano però con quelli d'oltre frontiera. Sono proprio un magistrato italiano, Giovanni Caizzi, e il capo della squadra mobile di Novara, Aldo Madia, a rispondere alle domande più specifiche sui flussi di denaro. Il ruolo dei frontalieri Intanto, la Banca d'Italia cerca di arginare il fenomeno non accettando più lire provenienti dall'estero. A permettere di ricambiare la valuta italiana in franchi restano però migliaia di lavoratori frontalieri, che alla fine di ogni mese si rivolgono agli uffici cambio. L'approfondimento, di Silvano Toppi e Bruno Soldini, fu trasmesso dalla Televisione svizzera il 23 ottobre 1975 nell'ambito del settimanale d'informazione 'Reporter'.