Servizio del TG sulla riconversione delle carrozze in cui dormivano i figli degli stagionali in villaggio turistico

La Radiotelevisione svizzera RSILink esterno ci riporta in un villaggio immerso nel verde di Baceno [vecchie immagini in questo video ]. A guidarci è padre Vincenzo: ancora oggi, a gestire il Treno dei Bimbi sono i frati cappuccini di Domodossola.

Le colonie estive di cinquant'anni fa non erano una scelta, per i figli degli stagionali. Lo statuto di tali lavoratori non consentiva il ricongiungimento familiare, e così molti figli piccoli furono costretti a rimanere con i nonni o gli zii in Italia, a vivere da clandestini in Svizzera, oppure ancora a passare lunghi periodi in strutture di accoglienza vicino al confine.

Le vecchie carrozze ferroviarie dalle quali negli anni '60, nel comune piemontese di Baceno, furono ricavate stanze per i figli dei lavoratori stagionali in Svizzera sono state riconvertite in villaggio vacanze. 'Il treno dei bimbi e oggi è un'attrattiva turistica e al contempo la testimonianza di un passato difficile per tante famiglie di emigranti.

