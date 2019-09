Le immagini e le spiegazioni che seguono illustrano come il SOC ha raccontato la Seconda guerra mondiale all'inizio e per tutta la durata del conflitto. Conservati presso swissinfo.ch, i testi dei bollettini informativi sono stati oggetti di studio da parte di studenti di storia all’Università di Losanna.

Lo scoppio della Seconda guerra mondiale raccontato dalla Svizzera Patrick Boehler e Caroline Honegger 31 agosto 2019 - 16:00 Il 1. settembre 1939 iniziava ufficialmente la Seconda guerra mondiale. Ottant'anni dopo, abbiamo scavato nei nostri archivi per vedere come i nostri predecessori del Servizio svizzero delle onde corte hanno riportato i drammatici eventi che sconvolsero il pianeta. Il Servizio svizzero delle onde corte (SOC) utilizzava il segnale via radio per raggiungere il suo pubblico. Purtroppo, nei nostri archivi non è sopravvissuta alcuna registrazione delle trasmissioni dell'agosto e del settembre 1939. Abbiamo però trovato le trascrizioni, alcune manoscritte, delle nostre trasmissioni in tedesco, francese e inglese. Di seguito la traduzione della nostra trasmissione in lingua inglese che ha annunciato lo scoppio della guerra: "Buongiorno dalla Svizzera Signore e Signori, Sono passati 25 anni dallo scoppio dell'ultima guerra mondiale e ora ne è iniziata una nuova. Due dei grandi vicini della Svizzera si stanno nuovamente ingaggiando nella distruzione, la Francia e la Germania. La Svizzera, la piccola nazione pacifica nel cuore del continente, ha proclamato la sua decisione assoluta di neutralità. Lo ha fatto nel rispetto della sua missione che è quella di sorvegliare i valichi di montagna che collegano la Germania ai Paesi mediterranei, l'Europa occidentale al bacino del Danubio". L'annunciatore legge poi la dichiarazione di neutralità del governo nel conflitto e assicura che la Svizzera difenderà la propria sovranità. "Successivamente sono state mobilitate le truppe che coprivano le frontiere e poi l'intero esercito. La mobilitazione generale è iniziata sabato 2 settembre e si è conclusa domenica 3 settembre a mezzogiorno". La trasmissione termina con la frase: "La Svizzera può e vuole proteggere la sua neutralità in ogni occasione". Verso la fine del documento, la scrittura a mano diventa più disordinata e più difficile da leggere. Qui è possibile consultare l'intero documento. Una nota suggerisce che l'annuncio è stato trasmesso il 6 settembre 1939, cinque giorni dopo l'invasione della Polonia da parte delle truppe tedesche. Il motivo di questa diffusione tardiva non è chiaro. A differenza di oggi, le trasmissioni radio a onde corte dei nostri predecessori erano redatte da censori e dovevano riflettere le posizioni ufficiali del governo. Le onde corte erano il mezzo preferito dal governo per comunicare con i suoi cittadini espatriati e per presentare le sue posizioni al resto del mondo. Il servizio è stato molto apprezzato da un vasto pubblico poiché forniva informazioni relativamente neutrali sulla guerra. Gli archivi sono stati digitalizzati e sono ora accessibili ai ricercatori e al pubblico attraverso una banca dati online. Negli ultimi anni, swissinfo.ch ha analizzato ampiamente il ruolo complesso della Svizzera nella Seconda guerra mondiale. Di seguito alcuni articoli che vi potrebbero interessare: - La politica del governo di respingere gli ebrei in fuga dai nazisti che si presentavano alle frontiere svizzere era tutt'altro che condivisa tra la popolazione, come dimostrano i documenti dell'epoca. - Durante la guerra, gli Alleati hanno bombardato ripetutamente la Svizzera per errore. Più di 250 aerei si sono schiantati o hanno effettuato atterraggi d'emergenza in Svizzera. - Ogni anno l'esercito svizzero vende circa 20 proprietà di cui non ha più bisogno. Tra queste ci sono i vecchi bunker militari. Le immagini e le spiegazioni che seguono illustrano come il SOC ha raccontato la Seconda guerra mondiale all'inizio e per tutta la durata del conflitto. Conservati presso swissinfo.ch, i testi dei bollettini informativi sono stati oggetti di studio da parte di studenti di storia all’Università di Losanna.