Gli oltre cento dipendenti non percepiscono uno stipendio da marzo, e a fine ottobre sono previsti 86 esuberi. Questi ultimi chiedono ora a Roma un provvedimento speciale per "l'emergenza Campione".

I dipendenti comunali si sono riuniti giovedì mattina in presidio davanti al Municipio, dove all'entrata si legge "Chiuso per sciopero".

A Campione scioperano gli impiegati comunali 25 ottobre 2018 - 17:09 I dipendenti comunali si sono riuniti giovedì mattina in presidio davanti al Municipio, dove all'entrata si legge "Chiuso per sciopero". Gli oltre cento dipendenti non percepiscono uno stipendio da marzo, e a fine ottobre sono previsti 86 esuberi. Questi ultimi chiedono ora a Roma un provvedimento speciale per "l'emergenza Campione". Alcune persone presenti sul posto dicono ai microfoni della Radiotelevisione svizzera: "È impossibile mandare avanti il comune. Di fatto significa affossare un'intera comunità". "Un centinaio di dipendenti erano forse troppi,- dice qualcuno - ma 16 sono sicuramente troppo pochi. Ci sentiamo abbandonati". Alcuni continuano a lavorare senza stipendio anche e soprattutto per dovere verso la comunità. Intanto sul fronte del casinò municipale non si hanno notizie su una sua possibile riapartura.