Aumentano i premi dell'assicurazione malattia 24 settembre 2019 - 15:02 Come ogni anno a fine settembre vengono resi noti i nuovi premi dell'assicurazione malattia. Anche quest'anno, come da decenni a questa parte, i premi aumenteranno. In misura minore però. Nel 2020 si pagherà in media lo 0,2% in più. A seconda del cantone, l'evoluzione sarà compresa fra il -1,5% e il +2,9%. In Ticino l'aumento sarà del 2,5% e nei Grigioni dell'1,9%. Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) i premi riflettono i costi dell'Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'evoluzione demografica e i progressi tecnici nella medicina sono all'origine dell'incremento. Costo dell'assicurazione Il premio medio degli adulti ammonterà a 374.40 franchi, aumentando dello 0,3% rispetto al 2019. Quello per i minorenni ammonterà a 98.70 franchi, attestandosi allo stesso livello del 2019. Per i giovani adulti tra i 19 e i 25 anni il premio medio sarà di 265.30 franchi, calando così del 2% rispetto all'anno scorso. In Ticino un adulto pagherà in media 421 franchi (+2,5%), un giovane adulto 287,9 franchi (+1%) e un minorenne 107,9 franchi (+2,2%). Nei Grigioni un adulto sborserà 326,2 franchi (+1,8%), un giovane 239,9 franchi (-0,2%) e un bambino 87,4 franchi (+1,3%) Misure di contenimento costi A livello svizzero, rispetto all'1,1% registrato nel 2019, l'aumento dello 0,2% annunciato per il 2020 è moderato. Le misure di contenimento adottate negli ultimi anni hanno dato i loro frutti e l'adeguamento del tariffario nel 2018 ha permesso di risparmiare circa 500 milioni di franchi. La diminuzione dei prezzi dei farmaci ha dal canto suo consentito risparmi per quasi un miliardo di franchi. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che siano necessarie misure supplementari per continuare a contenere l'aumento dei costi poiché, senza di esse, i premi continueranno a crescere sensibilmente. "Il lavoro non è finito", ha avvertito il ministro dell'Interno. Bisogna rimanere "vigili, non abbassare la guardia (...) perché sappiamo che nei prossimi anni i costi della sanità tenderanno ad aumentare".