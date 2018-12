"La propria moto deve essere come la si desidera, non come è stata prodotta originalmente", sostiene Jürg. "È ciò che dà una sensazione di libertà e la certezza di possedere qualcosa di unico.

"Il lavoro per questa moto, pianificazione inclusa, è stato di 14 mesi", spiega Jürg Ludwig Jr., direttore dell'officina. "In questo periodo abbiamo investito circa 2500 ore di lavoro, per svilupparla e costruirla".

Diamanti incastonati nelle manopole, motore dorato, vernice luminescente e cerchi disegnati ad hoc. La Softail Slim S vale ora 1 milione e 800 mila franchi, e non solo per i materiali pregiati.

È in Svizzera, la motocicletta Harley-Davidson più costosa al mondo. Personalizzata da un'officina di Maienfeld, nei Grigioni, è stata venduta di recente per una cifra record.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

È svizzera la Harley più costosa al mondo 09 novembre 2018 - 22:05 È in Svizzera, la motocicletta Harley-Davidson più costosa al mondo. Personalizzata da un'officina di Maienfeld, nei Grigioni, è stata venduta di recente per una cifra record. Diamanti incastonati nelle manopole, motore dorato, vernice luminescente e cerchi disegnati ad hoc. La Softail Slim S vale ora 1 milione e 800 mila franchi, e non solo per i materiali pregiati. "Il lavoro per questa moto, pianificazione inclusa, è stato di 14 mesi", spiega Jürg Ludwig Jr., direttore dell'officina. "In questo periodo abbiamo investito circa 2500 ore di lavoro, per svilupparla e costruirla". Farà poca strada Pare che la casa madre si sia complimentata per questa motocicletta che resterà, sostanzialmente, un pezzo d'esposizione. L'ha comprata un imprenditore collezionista. Che senso ha? "La propria moto deve essere come la si desidera, non come è stata prodotta originalmente", sostiene Jürg. "È ciò che dà una sensazione di libertà e la certezza di possedere qualcosa di unico. "Questa sensazione è incarnata da Harley Davidson ogni giorno con modelli meno cari di questo. Noi lo abbiamo fatto semplicemente in modo più estremo".