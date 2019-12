L’iniziativa rientra nei percorsi di umanizzazione delle cure intrapresi all’interno della struttura ospedaliera che vede inoltre il coinvolgimento di gruppi di volontari dediti alla clownterapia. È così che l’équipe del primario Basilio MalamisuraLink esterno visita e cura i bambolotti per conquistare la fiducia dei bimbi più riluttanti e ottenere la loro collaborazione, ma anche per aiutarli a gestire ansie e paure. Un protocollo che grazie al gioco pone al centro dell’approccio medico anche la psicologia e lo stato d’animo del bambino e che conforta non poco le famiglie dei piccoli ricoverati.

Guarire insieme ai propri amici Dario Lo Scalzo, RSI News 02 dicembre 2019 - 10:55 All'ospedale di Cava de' Tirreni non si curano solo i bambini, ma anche i loro pupazzi. Un'iniziativa che sta facendo scuola anche in altre strutture ospedaliere. Ospedale S. Maria Incoronata dell’Olmo di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Qui prendersi cura dei bambini è qualcosa di davvero speciale. Medici e infermieri del reparto pediatria, specializzato in gastroenterologia e neurologia, non si fermano infatti alle terapie e alle cure dei piccoli pazienti, ma si occupano pure dei loro peluches, dei loro orsetti, dei loro pupazzetti e dei loro superoi. L’iniziativa rientra nei percorsi di umanizzazione delle cure intrapresi all’interno della struttura ospedaliera che vede inoltre il coinvolgimento di gruppi di volontari dediti alla clownterapia. È così che l’équipe del primario Basilio Malamisura visita e cura i bambolotti per conquistare la fiducia dei bimbi più riluttanti e ottenere la loro collaborazione, ma anche per aiutarli a gestire ansie e paure. Un protocollo che grazie al gioco pone al centro dell’approccio medico anche la psicologia e lo stato d’animo del bambino e che conforta non poco le famiglie dei piccoli ricoverati.