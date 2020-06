“La criticità per noi è rappresentata dalla forza di attrazione del festival – spiega il direttore operativo Raphaël Brunschwig -. È vero che possiamo controllare le persone nelle automobili, ma non tutte quelle all’esterno. E poi in estate è caldo, il rischio era quello di stare con il motore acceso e noi puntiamo alla sostenibilità ambientale”.

Scocca l'ora dei cinema all'aperto Romina Vinci, Rsinews 06 giugno 2020 - 18:48 Milano aveva già sperimentato la modalità Drive-in nel 2019 e, complice la pandemia, quest'anno la ripropone ma il Filmfestival di Locarno non pare interessato. L’estate scorsa, nel quartiere Bovisa di Milano, i film si potevano vedere dalle proprie auto, in modalità Bovisa Drive-In. E quest’anno? Gli organizzatori dell’evento sono in attesa del semaforo verde dal comune di Milano. Vogliono dare vita anche all’edizione 2020 che, assicurano, avrà luogo in totale sicurezza. Il modello drive-in però, malgrado sia tornato in auge a causa del Covid-19, non sempre rappresenta una soluzione praticabile. In Ticino, ad esempio, a causa del divieto di assembramenti con più di mille persone (una misura varata dal Consiglio federale fino al 31 agosto), è stato annullato il Locarno Film Festival. Seppur valutata, l’opzione drive-in è stata scartata dall’organizzazione della kermesse. “La criticità per noi è rappresentata dalla forza di attrazione del festival – spiega il direttore operativo Raphaël Brunschwig -. È vero che possiamo controllare le persone nelle automobili, ma non tutte quelle all’esterno. E poi in estate è caldo, il rischio era quello di stare con il motore acceso e noi puntiamo alla sostenibilità ambientale”.