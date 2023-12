Zurigo è la migliore stazione d’Europa

La stazione di Zurigo sugli scudi Keystone / Ennio Leanza

L'European Railway Station Index premia gli scali ferroviari svizzeri: sul podio stilato dall'istituto Consumer Choice Center c’è anche Berna.

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 dicembre 2023 - 10:48

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

Zurigo, secondo quanto emerge dalla classificaLink esterno redatta dal centro specializzato statunitense è saldamente al primo posto con 102 punti, davanti alla stazione principale di Vienna con 94 punti.

Secondo lo studio, che si concentra sull’accoglienza delle e dei passeggeri, Berna si trova al terzo posto, a pari merito con la stazione centrale di Berlino. La Svizzera può quindi fregiarsi della presenza di due sue città sul podio.

Zurigo Haupbahnhof, indica il Consumer Choice Center, "spicca per i tanti negozi e chioschi (100), oltre che per i ristoranti e i take-away (59)”. Ma nell’insieme sono valutati positivamente anche i tempi di attesa più brevi per i treni, gli orari di apertura delle biglietterie più favorevoli, l’accesso facilitato agli ingressi, alle banchine e ai servizi igienici per le persone in sedia a rotelle.

In settima posizione, con 86 punti, si piazza Napoli Centrale. Più indietro si collocano Roma Termini, al 16° posto (78 punti), Bologna Centrale, al 26° posto (71 punti), Milano Centrale, al 29° posto (68 punti), Roma Tiburtina al 31° posto (66 punti), Torino Porta Nuova al 35° posto (61 punti) e, infine, Firenze Santa Maria al 40° posto (58 punti).

L’istituto di analisi statunitense boccia invece la Germania: le cinque stazioni ferroviarie meno accoglienti per i passeggeri si trovano tutte nello Stato confinante: Essen, Berlino Ostkreuz, Berlino Zoologischer Garten, Monaco-Pasing e Brema sono ai piedi della graduatoria a causa di enormi ritardi dei convogli e i lunghi tempi di attesa per le e i viaggiatori.

Per stilare la classifica sono state analizzate le 50 stazioni con il maggior numero di passeggeri in Europa. Fattori come i biglietti, le possibilità di fare acquisti, l'accesso per i disabili, i collegamenti e il Wi-Fi gratuito sono determinanti per il punteggio su cui non hanno un’influenza il numero di destinazioni offerte o l’estetica dell’infrastruttura.