Per iniziare si possono acquistare degli alimenti sfusi in contenitori riusabili. Si può anche dire di no alle cose che non ci servono. Informarsi sui prodotti che si usano, i loro ingredienti, le condizioni della loro produzione. Insomma si possono cambiare le abitudini quotidiane. Ecco allora l'esempio di una ragazza di Zurigo che vive secondo il principio "zero waste".

Come detto non è possibile eliminare totalmente la produzione di rifiuti. È però possibile diminuirne moltissimo la quantità, vivendo in maniera più conscia e facendo delle scelte più consapevoli e sostenibili.

Non produrre rifiuti è (quasi) possibile 22 maggio 2018 - 10:42 L'idea è quasi semplice: vivere senza generare della spazzatura. In breve si cerca di riutilizzare le risorse e evitare i prodotti usa e getta. Il movimento si chiama "Zero Waste" anche se sarebbe meglio "Minimal Waste" - perché ovviamente è impossibile vivere senza produrre rifiuti.