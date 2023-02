Zelensky incassa la promessa di nuove armi dall'UE

Zelensky e Von der Leyen Keystone / Radek Pietruszka

Fruttuosa visita di Zelensky a Bruxelles: carri armati tedeschi e probabilmente anche caccia britannici saranno consegnati prossimamente all'esercito Ucraino.

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 febbraio 2023 - 22:12

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

Il presidente ucraino ha fatto il giro delle istituzioni Ue e ai 27 leader riuniti al Consiglio europeo ha detto che deve tornare a casa con dei "risultati". "Ho registrato la disponibilità a fornirci i mezzi che ci servono, compresi i caccia", ha dichiarato Zelensky, precisando però di non voler rivelare troppi dettagli "pubblicamente".

Contenuto esterno

Il leader ucraino ha definito l'incontro con Emmanuel Macron e Olaf Scholz "positivo e potente" e dovrebbe portare al "rafforzamento delle forniture militari". Stessa storia per la tappa in Gran Bretagna, che avrebbe dato i frutti sperati, benché Londra sottolinei che una decisione in merito non sia ancora stata presa.

La questione militare è stata affrontata anche nella nota emessa in tandem con il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel. "È essenziale - si legge - che l'Ue e tutti i partner intensifichino il sostegno militare, soprattutto ora che i rischi di una nuova offensiva russa sono in aumento".

Insomma, i segnali di un'accelerazione ci sono. La maratona di bilaterali a cui Zelensky e il suo staff si sono sottoposti dopo l'intervento al Consiglio - il primo in presenza da quando è scoppiata la guerra - erano apertamente dedicati alle armi. Sul tavolo il presidente ucraino ha portato anche altri dossier, come la formula di pace e il processo di adesione all'Ue.

Altri sviluppi Altri sviluppi Sono oltre ventimila le vittime del sisma in Turchia e Siria Questo contenuto è stato pubblicato il 09 feb 2023 Con il passare delle ore si assottiglia la speranza di trovare altri sopravvissuti tra le macerie.

Al Parlamento Europeo il presidente ucraino ha incassato un vero e proprio tripudio. "Sono qui per ringraziare i cittadini europei per il loro aiuto e sostegno, perché la nostra è una battaglia comune e sì, ci sono i politici, ma poi ci siamo noi, ognuno di noi". Gli ha risposto la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola: "L'Ucraina è Europa e il futuro della vostra nazione è nell'Unione Europea.

Il tema dell'adesione resta però spinoso. Perché non tutti gli Stati membri sono aperti all'idea di un percorso preferenziale per l'Ucraina, al di là delle lodi di Michel e Von der Leyen "sui progressi impressionanti" fatti da Kiev sui compiti a casa chiesti dalla Commissione.

"Noi come Ue faremo di più, sugli aiuti, sulle sanzioni, sul sostegno finanziario ma la messa a disposizione di capacità militare resta a capo degli Stati membri", ha ricordato la presidente della Commissione UE. Kiev sul punto è però ottimista. "La questione della fornitura di armi a lungo raggio e jet è stata risolta, dettagli a breve", ha assicurato Andrey Yermak, capo dell'ufficio presidenziale ucraino.

Parole non diverse le ha usate il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, anche lui a Bruxelles: "I tank i missili e i caccia arriveranno". La palla ora probabilmente passa al gruppo di Ramstein a guida Usa, che si riunirà al quartier generale della Nato la settimana prossima.