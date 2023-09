Zelensky chiede altri aiuti militari a Washington

Contenuto esterno

Volodymyr Zelensky ha fatto visita poche ore fa al Congresso degli Stati Uniti a Washington, dove è in discussione un nuovo pacchetto di aiuti militari e umanitari per il suo Paese proposto dal presidente Joe Biden. Negli Stati Uniti il presidente ucraino ha in agenda diversi incontri, attraverso i quali vuole ottenere ulteriori aiuti militari dal grande alleato occidentale. Ma non tutti a Washington concordano con la richiesta di Kiev.

21 settembre 2023