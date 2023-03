Vladimir Putin riceve Xi Jinping

Il presidente russo ha incontrato lunedì a Mosca il suo omologo cinese, in visita di Stato per tre giorni in Russia. All'ordine del giorno ci sono la guerra in Ucraina e soprattutto il piano di pace di Pechino e il quadro globale degli equilibri internazionali. "Siamo amici e abbiamo obiettivi comuni", ha dichiarato Xi Jinping.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 marzo 2023 minuti

Contenuto esterno