Viaggiare senza biglietto, perdite milionarie

In aumento le infrazioni su bus e treni. Keystone / Regina Kuehne

Sono aumentati i "clandestini" su bus e tram, le aziende di trasporto valutano contromisure. Ma c'è chi critica l'eccessiva severità in alcuni casi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 febbraio 2024 - 12:32

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

Le viaggiatrici e i viaggiatori privi di un regolare titolo di trasporto su bus e tram sono in costante aumento in Svizzera. Le stime riferiscono di un aumento di circa 30'000 "clandestini", pari a 30'000 unità, in un anno.

Va però sottolineato che l'incremento è analogo a quello delle passeggere e dei passeggeri sui mezzi di trasporto pubblico.

Secondo quanto riferisce l'organizzazione mantello delle aziende del settore Aliance Swisspass i due terzi dei contravventori sono recidivi e le perdite sono rilevanti. Si parla infatti di circa 100 milioni persi ogni anno dalle imprese di trasporto, che stanno riflettendo sulle strategie per circoscrivere il fenomeno.

Contenuto esterno

Sensibilizzare l'utenza

Per il momento non si prevede di intensificare i controlli e le multe. In proposito c'è da rilevare che dopo la terza infrazione la questione può avere un seguito di natura penale. Prevale piuttosto l'idea di sensibilizzare la clientela. D'altro canto tra il pubblico si manifesta un certo malcontento per la presunta severità delle funzionarie e dei funzionari addetti ai controlli.

Altri sviluppi Altri sviluppi Meglio schedato chi viaggia senza biglietto Questo contenuto è stato pubblicato il 02 apr 2019 Il registro con i nomi di chi è stato pizzicato senza titolo valido consentirà alle aziende di trasporto pubblico di multare correttamente i recidivi.

In particolare si lamenta un'eccessiva intransigenza nei confronti delle viaggiatrici e dei viaggiatori che acquistano il biglietto pochi secondi dopo la partenza del bus o del treno. Una critica condivisa anche dall'ufficio federale dei trasporti.

In proposito Wittwer Klinger, responsabile della comunicazione di Aliance Swisspass rinvia alle singole imprese di trasporto la competenza di graduare meglio gli interventi nei confronti delle persone prive di titolo di trasporto valido per motivi più o meno giustificabili. Sono comunque in corso discussioni a livello federale per eliminare le incertezze e le zone d'ombra nei confronti dei passeggeri inadempienti.