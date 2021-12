Via libera dell'Spd all'accordo di governo

Contenuto esterno

I socialdemocratici tedeschi (Spd) hanno approvato l'accordo di programma del governo sottoscritto con Verdi e Liberali (Fdp) col 98,8% dei voti. Un passo necessario per arrivare alla formazione del nuovo esecutivo che sarà guidato da Olaf Scholz, il cui insediamento è in programma mercoledì 8 dicembre. "E adesso al lavoro!". Con queste parole il cancelliere in pectore Olaf Scholz ha salutato il risultato. La votazione è stata accolta con un caloroso lungo applauso dei delegati.



Questo contenuto è stato pubblicato il 04 dicembre 2021 - 21:36

