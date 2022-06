Veto di Orban alle sanzioni russe

Contenuto esterno

Nuova fumata nera ieri sulle sanzioni. Anzi, un passo indietro visto che, oltre al capitolo petrolio, c'è anche il patriarca Kirill a dividere Budapest e Bruxelles.

02 giugno 2022

Ad una manciata d'ore dal vertice europeo che aveva trovato un accordo politico sul sesto pacchetto di misure anti-russe, l'Ue ripiomba nel cul de sac magiaro e nella riunione degli ambasciatori dei 27 non riesce a mettere il sigillo sulle sanzioni. Sui tempi e sulle modalità della deroga al petrolio via oleodotti che è stata concessa a Viktor Orban, gli sherpa non sono riusciti a trovare una quadra. Non solo. Il leader ungherese ha alzato il tiro: oltre al greggio russo, ora vuole salvare anche il patriarca Kirill.