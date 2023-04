Vertice tri-laterale tra Europa e Pechino

Contenuto esterno

Il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si sono recati in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping: sul tavolo le relazioni commerciali e la mediazione con la Russia per un accordo di pace in Ucraina.

