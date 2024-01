Venduti 4,5 kg di cannabis a Losanna, ma è tutto legale

Il progetto è stato lanciato lo scorso 7 dicembre. © Keystone / Martial Trezzini

Riscuote successo il progetto sperimentale di vendita controllata di droghe leggere denominato Cann-L nel Canton Vaud.

Il negozio nella città in riva al Lemano dove da un mese si può acquistare cannabis in modo legale ha venduto 4,5 kg della sostanza stupefacente.

"Pensiamo di aver sottratto il 5% dal mercato nero", ha affermato il vicedirettore di Dipendenze Svizzera Frank Zobel in un'intervista diffusa al quotidiano locale 24 heures.

Quasi 320 persone sono venute a comprare cannabis nella nuova struttura, ha spiega Zobel: "In media hanno fra i 35 e i 40 anni e generalmente non fanno parte di alcun programma legato alle dipendenze". Il tipo di cannabis più richiesto, ha continuato, è quello più forte, che contiene un tasso intorno al 15% di THC e rappresenta il 40% delle vendite.

Già 600 prenotazioni

Oltre 600 adulti hanno già preso appuntamento per partecipare al progetto sperimentale nei prossimi mesi, ha rilevato ancora Feank Zobel.

A Losanna, il punto vendita si trova in rue du Maupas, in un quartiere conosciuto per essere frequentato da spacciatori. Essi sono ancora presenti, nonostante il (lieve) calo dello spaccio che si è stato già registrato, perché "questa prima ondata di partecipanti non si riforniva in strada - ha chiarito in proposito il dirigente di Dipendenze Svizzera - ma tramite conoscenti o produttori".

Ma le cose potrebbero cambiare, pronosticano i promotori, in seguito a questa iniziativa. Questo progetto ha infatti lo scopo di monitorare l'evoluzione futura del mercato nero degli stupefacenti, oltre che a valutare gli effetti di una vendita a scopo non lucrativo sul comportamento dei consumatori. I partecipanti a Cann-L sono tenuti a rispondere a un questionario ogni sei mesi sui loro comportamenti.

Iniziative analoghe

L'iniziativa, dal costo di 1,7 milioni di franchi, si protrarrà per i prossimi quattro anni, dopo di che sarà effettuato un bilancio. Non si tratta comunque di un progetto isolato in Svizzera. Altre città come Basilea e Zurigo hanno a loro volta proposto la vendita controllata di cannabis in farmacia.

Nel mondo sono numerose le nazioni, tra cui alcuni Stai degli USA, in cui la vendita si sostanze stupefacenti leggere è consentita dalla legge.