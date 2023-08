Veicolo antimine elvetico in Ucraina, “Neutralità rispettata”

Christe Patrick, Gff Gmbh, Biel

Il Dipartimento federale della difesa dissipa i dubbi sul mezzo consegnato a Kiev, che sarà “impiegato solo per scopi umanitari”

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 agosto 2023 - 18:11

tvsvizzera.it/spal con RSI

La Confederazione si appresta a inviare in Ucraina un veicolo per lo sminamento dei terreni disseminati di ordigniLink esterno. Le mine collocate dai russi nelle aree contese sono uno dei problemi principali che si trovano a dover affrontare le truppe di fanteria e meccanizzate ucraine impegnate nella controffensiva scattata a inizio giugno.

L’annuncio di Berna del 29 agosto ha fatto però emergere una serie di questioni. In particolare, oltre al valore del mezzo militare ad alta tecnologia, azionato a distanza (fino a 200'000 franchi), ci si sta interrogando sulla compatibilità di una tale donazione con la neutralità elvetica.

In una risposta alla Radiotelevisione svizzera RSI il Dipartimento federale della difesa ha fatto sapere che nel contratto di donazione il servizio di aiuto in caso di catastrofe ucraini si impegna a utilizzare il veicolo solo per scopi umanitari e non al fronte, senza poterne quindi trarre vantaggi strategici sul campo di battaglia.

Berna sottolinea inoltre che il mezzo donato è molto lento e non dispone di corazza, aspetto questo che non consente il suo impiego in situazioni di combattimento.

Lo sminamento dei terreni è destinato a restare un problema acuto, anche quando verranno deposte le armi da part dei due contendenti. In proposito il Dipartimento della difesa ha precisato è disposto a elargire ulteriori aiuti a Kiev per migliorare le condizioni di vita quotidiane per la popolazione locale.