Valanga uccide sciatore italiano nei Grigioni

Il luogo dove è caduta la valanga in territorio di Bivio. gr.ch

Slavina travolge gruppo di sci-escursionisti nella regione dell’Albula, nel canton Grigioni. Il bilancio è di un morto e un ferito grave.

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 dicembre 2023 - 11:10

tvsvizzera.it/spal

Tre cultori del fuoripista sono stati sorpresi da una valanga mentre stavano affrontando giovedì mattina la discesa dal Piz Grevasalvas, in direzione Bivio.

Contenuto esterno

La squadra di soccorso, allertata poco dopo le 11.30, ha trovato un 32enne intento a cercare i due compagni sepolti dalla massa nevosa. Dopo circa un ora di ricerche sono stati individuati e recuperati i due malcapitati, entrambi di 42 anni.

Per uno di loro non c’è stato nulla da fare. L’altro è stato invece trasferito in elicottero all’ospedale cantonale di Coira e le sue condizioni, a detta dei sanitari, sono critiche. Il terzo componente del gruppo risulta invece illeso. La polizia e la procura retica hanno aperto un’indagine sulle cause dell’incidente.