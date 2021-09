Vaccini, parte la campagna d'inverno nel Regno Unito

Contenuto esterno

I vaccini contro il Covid funzionano e la campagna avviata in anticipo su tutti dal Regno Unito ha contribuito a far sì che oggi "il 90% dei britannici adulti sopra i 16 anni sia oggi immunizzato". Lo ha detto Boris Johnson in un briefing in cui ha confermato il via a un piano invernale di contenimento della pandemia fondato sull'offerta della terza dose vaccinale a tutti gli over 50 e di una singola dose fra 12 e 15 anni. Ma niente restrizioni.



Questo contenuto è stato pubblicato il 14 settembre 2021 - 22:21

