Vaccinazione raccomandata per i giovani dai 12 ai 15 anni

Spesso tra i più giovani gli effetti secondari del vaccino contro il coronavirus sono un po' più pronunciati. Keystone / Fabian Sommer

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) aprono alle vaccinazioni anche per chi ha meno di 16 anni.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 giugno 2021 - 20:48

Keystone-ATS/mar

ll vaccino, ha detto martedì in conferenza stampa il presidente della CFV Christoph Berger, è raccomandato specialmente ai giovani la cui salute è già fortemente compromessa da una malattia cronica e che desiderano scongiurare, quanto più possibile, ulteriori infezioni. Inoltre, è importante per coloro che convivono con persone immunodepresse, spiega l'UFSP in una nota.

L'Ufficio federale indica poi che "prima di fissare un appuntamento per la vaccinazione occorre effettuare un'analisi rischi-benefici individuale con i genitori o con un'altra persona di fiducia e in seguito decidere se e quando procedere con la vaccinazione".

L'esperienza ha dimostrato che i bambini e i giovani hanno pochi rischi di sviluppare una forma grave della malattia, ha sottolineato Christoph Berger. Tuttavia, la Commissione ritiene che i giovani che lo desiderano, devono anche avere la possibilità di proteggersi con un vaccino.

È anche un contributo alla protezione dei loro genitori e della popolazione in generale.

Effetti collaterali più forti

Finora, per gli adolescenti dai 12 anni in su l'unico vaccino omologato in Svizzera è quello di Pfizer/BioNTech. Secondo studi clinici effettuati su questa fascia d'età, l'efficacia sfiora il 100%.

Ai giovani che hanno partecipato alla sperimentazione è stato dato lo stesso dosaggio degli adulti. La risposta immunitaria è stata simile a quella delle persone di 16-25 anni. Gli effetti collaterali sono pure in linea con quelli già noti: dolore al sito di iniezione, affaticamento, mal di testa, brividi, dolori muscolari o articolari o febbre.

Questi effetti durano normalmente da uno a tre giorni e possono essere più pronunciati dopo la seconda dose. In generale, sono più forti che nelle persone anziane, ma non pericolosi, ha detto Berger.

